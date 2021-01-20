وفاة زوج شقيقة محمد فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، وفاة حسن عامر "زوج شقيقته" مساء أمس، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء في مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

إبراهيم أعلن عن الوفاة، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أستاذ حسن عامر، والصلاة بمسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بعد صلاة الظهر، والدفن في مدافن الأسرة بطريق السويس، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته آمين".

محمد فؤاد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "ليه"، من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام.