والده فنان كبير و"فهيم أفندي" أبرز المحطات في مشواره الفني.. حكايات فاروق الرشيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان فاروق الرشيدي، الذي برع في تجسيد شخصية "فهيم أفندي"، في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، وهي الشخصية التي لم تكن موجودة في رواية الأديب الكبير وأضافها السيناريست الكبير مصطفى محرم وقدمها بحرفية شديدة الفنان الراحل.

وتزامنًا مع هذه المناسبة يستعرض "الخليج 365"، أبرز الحكايات والمعلومات عن فاروق الرشيدي:

- من مواليد 20 يناير 1942، عشق الفن منذ صغره وتخرج من المعهد العالي للسينما.

- حصل على منحة دراسية في الاتحاد السوفيتي ومن خلالها حصل على الدكتوراه في اﻹخراج.

- عمل أستاذًا في اﻹخراج في المعهد العالي للسينما لسنوات طويلة .

- بدأ مشواره الفني من خلال الإذاعة قبل أن ينتقل للعمل في السينما والتلفزيون.

- من أشهر أعماله الفنية (لن أعيش في جلباب أبي، التوأم، الزيني بركات، أهل الهوى، قصر الشوق، بين القصرين، نصف ربيع الآخر، أم كلثوم، قضية رأي عام، وغيرها).

- عمل كمساعد مخرج في فيلم "حادثة شرف"، كما أخرج فيلمين تسجيلين وفيلم روائي طويل وهو "الفضيحة".

- والده هو الفنان الكبير فؤاد الرشيدي الذي شارك في عدة أعمال منها "لاشين، سي عمر، المصري أفندي، وهيبة ملكة الغجر".

- روى "الرشيدي" في لقاء سابق له ببرنامج "10 الصبح"، أنه أخذ شخصية "فهيم أفندي" من "عم صبحي"، الذي كان يرافق أبناءه لركوب حافلة المدرسة ذهابًا وإيابًا، وتابع: "كنت لما أقول له هات حباب عنيك كان هيديهوملي عاوز فلوس يحوشها معايا".

- وأضاف إنه مع وفاة "عم صبحي" تكفل بإنهاء كافة إجراءات دفنه، بسبب الخدمات الكثيرة التي قدمها له في السابق، وهو ما حدث في المسلسل عندما تكفل "عبدالغفور البرعي" بمصروفات دفن "فهيم أفندي".

- توفي في 11 فبراير عام 2017 عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.