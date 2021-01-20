عمر صبّاغ في تعاون جديد مع أصالة وفضل شاكر.. “عالم من الأفكار الجميلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يعيش المؤلف المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ حالة استثنائية من النشاط الفني، بعد النجاحات المتتالية التي حققها مؤخرًا في تعاونه مع أهم نجوم العالم العربي، ولعلّ آخرهم ناصيف زيتون في أغنية “كذبة ورا كذبة” و”ابقى قابلني” للفنان فضل شاكر و”من يومتا” للفنان نادر الأتات و”في حدا” للفنان آدم والسبحة تكر.

وفي هذا الإطار يكشف عمر صبّاغ أن في جعبته تعاون مستمر مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي منهم الفنانة أصالة نصري، وتعاون مع الفنان فضل شاكر في أربع أغنيات باللهجة اللبنانية، من المتوقع أن تبدأ بالصدور في الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى أغنيات للفنانين ناصيف زيتون، وسيف نبيل، ونور الزين وغيرهم.

على عكس ما حمله العام 2020 من انتكاسات كبرى، يقول عمر صبّاغ أنّه امتحن نفسه خلال السنة الماضية وحقق قفزة فنية دفعته إلى الشعور بالرضا والتفاؤل.

ويقول صبّاغ في حوار مع صحيفة “النهار”: “أشعر بالرضا على الأعمال التي صدرت، حاولت أن أقدّم كل ما أملك من طاقة وأسقطتها على الموسيقى، علّها تكون وسيلة لنسيان ما مررنا به هذا العام”.

وفي نفس الإطار يقول عمر صبّاغ في حوار آخر مع صحيفة “القبس” الكويتية”: “أجهد على تطوير نفسي في عالم التوزيع الموسيقي ولا أنوي التوقّف، نعم يستغرق هذا كلّه وقتاً طويلاً لتحقيق النتيجة المرجوّة. ولعلّ البداية دائماً تكون بعالم من الأفكار الجميلة التي يرغب الإنسان في تنفيذها، لكنها لا تكون منظّمة في مضمونها الداخلي، ومن أغنية إلى أخرى يبدأ النضوج ويصبح إسقاط ما يتمتع به المرء من إبداعات منظماً بسبب هذه الخبرة المكتسبة”.