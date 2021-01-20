تيفاني ترامب تُعلن خطوبتها من شريكها اللبناني: “أكثر حدث مميّز في البيت الابيض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: ساعات قليلة تفصل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن تسليم المنصب. ساعات قليلة قبل مغادرته وعائلته البيت الأبيض، استغلّتها ابنته الصغرى تيفاني، لتُعلن خطوبتها من اللبناني الأصل مايكل بولس، فيما ينتظر فصل جديد العائلة الأميركية الأولى برمّتها.

وشاركت تيفاني متابعيها الخبر عبر “إنستغرام”، حيث كتبت: “لقد تشرفت بالاحتفال بالعديد من الأحداث والمناسبات التاريخية، وخلقت ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض”.

واعتبرت أنّ خطوبتها كانت أكثر حدث مميّز في البيت الابيض، فأضافت: “لا شيء من هذا مميز أكثر من خطوبتي من خطيبي المذهل مايكل! أشعر بالبركة والحماس للفصل التالي”.

ونشرت تيفاني صورة لها ولبولس في رواق البيت الأبيض، بينما ارتدت خاتم الخطوبة.

وكانت تيفاني قد التقت بولس أثناء إجازة صيفية في جزيرة “ميكونوس” اليونانية. والعريس اللبناني هو نجل رجل الأعمال والمغترب اللبناني البيليونير مسعد بولس، الذي حقق نجاحات باهرة في نيجيريا، إذ يدير مجموعة من الشركات تقدّر بمليارات الدولارات في قطاعات عدّة منها السيارات والمعدات والبناء. أمّا مايكل فهو مقيم في لندن حيث يتابع دراسته.

وظهرت علاقة الثنائي في شكل جدّي للمرة الأولى بعدما قدّمت حبيبها لعائلتها في عيد الشكر.