لأوّل مرة.. سعد لمجرد يكشف المستور حول خلافه مع محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رد الفنان المغربي سعد لمجرد بالنفي نفيًا قاطعًا كل الأخبار التي تناولت أن علاقته بالفنان المصري محمد رمضان يسودها الفتور. وأكد أنه سمع بهذا الخبر وقرأه وفضل عدم الرد ولكنه من خلال لقائه مع “انسايدر بالعربي” أراد توضيح الموضوع.

سعد قال لكاميرا “انسايدر بالعربي” أن فكرة الفيلم الذي أعلن عنه مع محمد رمضان خلال حفلهما العام الماضي في دبي ما زالت قائمة ولكن الظروف التي مر بها العالم أجلت كل المشاريع وللآن لا يوجد أي ورق مكتوب.

وأعرب سعد عن اعجابه بما يقدمه محمد رمضان وأشار الى أنه يحترم فكره وينتظر مسلسلاته كل عام ووصفه بوحش الشاشة. وأضاف لمجرد أن رمضان اختار أن يقدم شيئًا معينًا ولديه جمهور لهذا اللون والدليل نجاح ديو “إنساي” الذي جمعهما.

نفيد بالذكر أن سعد لمجرد ومحمد رمضان اجتمعا في أغنية ديو بعنوان “إنساي” في يوليو 2019 وبعد ذلك انتشرت العديد من الأخبار حول خلافات بينهما وصلت إلى حد القطيعة.