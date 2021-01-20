جومانة مراد بديلة لـ هيفاء وهبي في رمضان 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رُشحت الفنانة السورية جومانة مراد، لتجسيد الشخصية التي كان مقرراً أن تلعبها هيفا وهبي في مسلسل “حرب أهلية” الذي ستنتجه شركة “العدل غروب”، وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وقدّمت الفنانة هيفا وهبي اعتذارها عن عدم المشاركة في العمل، نتيجة انشغالها في تحضير أعمال غنائية، فضلاً عن تخوفها من تفاقم أزمة فيروس كورونا وصعوبة تنقلها بين القاهرة وبيروت.

وفي حال موافقة جومانة، فإنها ستجسد شخصية ضٌرة الفنانة الكبيرة يسرا، ضمن أحداث العمل.

ترشيح جومانة مراد وجد ارتياحاً كبيراً لدى الشركة المنتجة، بعد النجاح الكبير الذي حققته مع الفنانة يسرا، في الموسم الرمضاني الماضي 2020 خلال مسلسل “خيانة عهد” الذي تصدّر قوائم المسلسلات الأكثر مشاهدة في هذا الموسم.

وكان من المفترض أن يتم تصوير العمل خلال الفترة الماضية، إلا أن إصابة الفنانة يسرا، والمنتج جمال العدل بفيروس كورونا، حالت دون ذلك، ومن المقرر أن يبدأ المخرج معاينة أماكن التصوير وإنهاء باقي التعاقدات مع أبطال العمل، استعداداً لانطلاق أولى عمليات تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل “حرب أهلية” تنتجه شركة “العدل غروب” بالتعاون مع شركة “سينرجي”، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.