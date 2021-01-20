"تركي ورابح والجسمي" ينعون والدة راشد الماجد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية، في عزاء والدة الفنان السعودي راشد الماجد، التي غيبها الموت بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر حسابه على "تويتر": "خالص التعازي والمواساة لأخي وصديقي الفنان راشد الماجد في وفاة والدته، الله يرحمها ويغفر لها ويصبّر أهلها وذويها".

ونعى تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وفاة والدة الفنان راشد الماجد، قائلا: "أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله".

وشارك الفنان السعودي رابح صقر قائلا: "أعزي أخوي وصديق عمري راشد الماجد في وفاة والدته الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، عظَّم الله أجرك يا أخوي وإنا لله وإنا إليه راجعون".