في الذكرى الـ 54 للموسيقار الكبير محمد فوزي

الدكتور منير محمد فوزي لـ«المجلة»: والدي لم يكن صديقاً لمحمد نجيب ولا خصماً لعبد الناصر 07 ديسمبر , 2020 الدكتور منير محمد فوزي في مكتبه «المجلة»

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