فيديو.. سعد لمجرد يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، مصير فيلمه الجديد مع الفنان المصري محمد رمضان وسبب تأجيله.

وقال لمجرد، في لقاء مع برنامج (The Insider) بالعربي على تلفزيون دبي، إن "بعض الأشياء والخطط على جميع المستويات، قد تأثرت وتم تأجيلها بسبب ظروف فيروس كورونا".



وأضاف أن "مشروع الفيلم الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، والذي أعلنا عنه قبل فترة في دبي، كان من ضمن الخطط التي تأثرت بسبب كورونا وأيضا بسبب انشغال كل منهما في أعماله الفنية مؤخرا".

وعن حقيقة الخلاف بين لمجرد ورمضان، نفى الفنان المغربي هذه الشائعات التي رفض الرد عليها مسبقا، مؤكدًا احترامه لفن رمضان الذي وصفه بـ"وحش الشاشة" واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحا بدليل نجاح الدويتو الذي جمعهما معا "إنساي".

