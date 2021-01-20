عاصي الحلاني ينعي والدة راشد الماجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والدة الفنان السعودي راشد الماجد، التي توفيت أمس بعد صراع مع المرض.

وكتب "الحلاني" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "البقاء لله.. أتقدم بخالص العزاء والمواساة للأخ والصديق راشد الماجد بوفاة والدته، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى عدد من الفنانين والدة "الماجد"، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان السعودي رابح صقر، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وسالم الهندي رئيس شركة روتانا للصوتيات والمرئيات

ومن ناحية أخرى أحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا، يوم 4 نوفمبر الماضي، على مسرح النافورة، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29.

ويحيي الماجد حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق أواخر الشهر الجاري.