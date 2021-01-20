أنغام توجه الشكر لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة أنغام رسالة شكر لجمهورها بعد الرسائل التي تلقتها في عيد ميلادها، الذي حل أمس 19 يناير الجاري.

نشرت أنغام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" من ساعة ما صحيت من النوم النهارده وأنا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس أعرف بعضهم وما أعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي وأصحاب وقرايب ومحبين، في زمن قليلة فيه الفرحة فرحتوني جدا أشكركم من جوه قلبي علي اليوم الدافئ ده والمشاعر الحلوة اللي وصلتني من قلوبكم الحلوة وربنا يسعدكم زي ما اسعدتوني".

يذكر أن، أنغام، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.