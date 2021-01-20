إعلامي مصري يعلن انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

أعلن الإعلامي المصري تامر أمين، عن انفصال الفنانين المصريين عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعد مرور ما يقارب شهرين من الأخبار التي تم تداولها عن انفصالهما .

وقال تامر أمين، في مقطع فيديو خلال تقديمه برنامجه ”آخر النهار“ عبر شاشة ”النهار“، إن بعض الأقرباء والفنانين المقربين من الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حاولوا تقريب وجهات النظر بينهما، ولكن لم يحدث توافق.

وأضاف الإعلامي المصري أن عمرو دياب لم يتفوه ضد دينا الشربيني عند الزواج منها واستمرار العلاقة وبعد انتهائها، على العكس من دينا التي قالت إن الرجل يظهر في فترة التعارف الأولى بصورة ”الملاك“، وبعد الارتباط يظهر على حقيقته وحب الامتلاك والصفات السيئة.

وأردف تامر أمين أن الانفصال لا بد أن يتم بإحسان ومعروف واحترام كما تزوجا بإحسان ومعروف، مطالبا دينا الشربيني بألا تتحدث عن عمرو دياب إطلاقا سواء بعد الانفصال أو الفترة التي قضتها معه.

وأكد أن عمرو دياب لم يخطئ في حق أحد، كما أن البعض حاول التطاول على عمرو دياب كي يصلوا إليه، ولكنه لم يرد، مبينا أن الهضبة يرد بالنجاح والعمل والحفلات الجماهيرية، وهذا ما وضعه في مكان آخر.

يذكر أن عمرو دياب ودينا الشربيني أحدثا ضجة واسعة في مصر والوطن العربي منذ نحو 3 أعوام عقب ارتباطهما سويا، وعدم الإفصاح عن ماهية علاقتهما إن كانت في إطار الزواج أم الصداقة القوية.