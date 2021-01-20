5 أفلام أمريكية جسدت الصراع على السلطة.. قصص حقيقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تزخر السياسة الأمريكية بأحداث فارقة؛ فما يشهده العالم حاليًا ليس بجديد على التاريخ الأمريكي.

ومن حوادث اغتيال وحروب أهلية وصراع على السلطة، كانت السينما عين الرقيب على التاريخ الأمريكي، مجسدة هذه الأحداث في أفلام فازت بجوائز عالمية.

ويرصد موقع "إنترتينمنت ويكلي" الأمريكي في التقرير التالي، أبرز الأفلام الأمريكية التي استندت إلى قصص حقيقية جسدت الصراع على السلطة في الولايات المتحدة.



1- Lincoln





فيلم "لينكولن"، بطولة دانيال داي لويس، ويرتكز على العقبات التي واجهت الرئيس الأمريكي الـ16، إبراهام لينكولن، ومحاولته إنهاء العبودية وضمان حرية الأمريكيين الأفارقة، هذا الصراع الذي يعد الأكثر دموية في تاريخ أمريكا.



2- Fair Game





فيلم "لعبة عادلة"، بطولة نعومي واتس وشون بن، ويدور حول قصة الكاتبة فاليري بليم وفترة رئاسة جورج بوش المثيرة للجدل والمليئة بالإثارة الصراعات.

3- All the President's Men



فيلم "كل رجال الرئيس"، بطولة روبرت ريدفورد، ويركز الفيلم على ما يحدث في كواليس السياسة الأمريكية، ومحاولات التعتيم على الفساد في فترة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، إبان فضيحة ووترجيت.



4- Primary Colors





فيلم " الألوان الأولية، بطولة جون ترافولتا، مأخوذ عن رواية هي الأعلى مبيعًا للكاتب جو كلاين.

رغم أن قصة الفيلم خيالية، إلا أن التشابه الكبير بين أحداثه وصعود بيل كلينتون للشهرة لا يمكن تجاهله، إذ يدور الفيلم حول صراع سياسي للوصول إلى كرسي الرئاسة الأمريكية والقضاء على منافسيه بينما تلاحقه أخطاء الماضي.



5- W

فيلم "دبليو"، بطولة جوش برولين، ويدور حول فترة رئاسة جورج دبليو بوش خلال حكمه، كما يتضمن عدد من الشخصيات السياسية الحقيقية مثل ديك تشيني نائب رئيس الولايات المتحدة سابقا ، وكونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا وغيرهم.