4 نجوم جسدوا دور رئيس أمريكا أكثر من مرة.. مورجان فريمان الأبرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أن تحظى بفرصة تجسيد شخصية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في فيلم هوليوودي هو حدث نادر، إذ يشترط تمتع الممثل بصفات معينة.

وتختلف الطريقة التي يتم تجسيد شخصية الرئيس بها من فيلم لآخر، ففي بعض الأحيان تكون محورية رئيسية، وفي أحيان أخرى يظهر في مشاهد ثانوية عابرة، وأحيانًا بشكل جاد وأخرى بطريقة ساخرة.

على مر الأعوام، تمكن بعض نجوم هوليوود من إثبات تمتعهم بشخصية قوية وحضور جذاب، ما مكنهم من لعب دور الرئيس الأمريكي أكثر من مرة، من بينهم النجم: كيفن سبيسي.

ويستعرض موقع "سينليكس" الأمريكي، في التقرير التالي، أبرز ممثلين هوليوود الذين لعبوا دور الرئيس الأمريكي أكثر من مرة.



1- مورجان فريمان





لعب الممثل الأمريكي المخضرم دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 3 أفلام خيالية: Deep Impact (ديب إمباكت) حيث لعب دور الرئيس توم بيك، وفيلم Olympus Has Fallen (سقوط البيت الأبيض) حيث لعب دور الرئيس ألان ترمبول، وفيلم Angel Has Fallen (أنجل تسقط) حيث لعب دور الرئيس ألان ترمبول مجددًا.



2- أنتوني هوبكنز





جسد الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز دور الرئيس الأمريكي في فيلمين استندا على أحداث حقيقية وهما: Amistad (أميستاد) حيث لعب دور الرئيس السادس للولايات المتحدة الأمريكية جون كوينسي آدامز، وفيلم Nixon (نيكسون) حيث لعب دور الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.



3- روبن ويليامز





لعب الممثل الراحل روبن ويليامز دور الرئيس الأمريكي في 4 أفلام أبرزها: The Butler (ذا باتلر) حيث قدم دور الرئيس الـ 34 للولايات المتحدة الأمريكية دوايت أيزنهاور، وفي سلسلة أفلام NIght at the Museum (ليلة في المتحف) حيث لعب دور الرئيس ثيودور روزفلت.



4- كيفن سبيسي

لعب الممثل الأمريكي كيفن سبيسي دور الرئيس الأمريكي مرتين، أحدهما في فيلم Elvis and Nixon (ألفيس ونيكسون) حيث لعب دور الرئيس ريتشارد نيكسون، والأخر في مسلسل House of Cards (هاوس أوف كاردز) حيث لعب شخصية فرانك أندروود.