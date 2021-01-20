شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يخرج احتفالات الشرطة 2021 ومى فاروق تغنى فى العيد رقم 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة احتفالات عيد الشرطة ، كما تشارك في الحفل المطربة مي فاروق التي تشدو بعدة أغاني لهذه المناسبة والذكري السنوية والاحتقال بمرور 69 عاما .

كانت آخر أعمال المخرج خالد جلال مسرحية " الوصية " التي تناولت بطولة أحد رجالات الجيش المصري وشارك فيها الفنانين محمود حافظ ومحمد عادل وأحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز وقدمت علي المسرح القومي وحققت نجاحا كبيرا، كما أنه يعرض له حاليا مسرحية " سينما مصر" كمشروع تخرج لطلبة قسم التمثيل بمركز الابداع الفني .

وسيحتفل المصريون الاثنين المقبل 25 يناير 2021 بعيد الشرطة رقم 69 ، ويأتى عيد الشرطة 2021، تتويجًا لسنوات من الإنجازات الأمنية الملموسة على أرض الواقع، متجسدة فى المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية على محورين أساسيين، الأول: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، والثاني: محور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحري، وكذلك المواجهة الأمنية للجريمة الجنائية فى مجموعها وبذل الجهود المتتالية فى القضاء عليها.