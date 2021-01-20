قبل ساعات من انتهاء رئاسته.. ترامب يعفو عن بانون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قرر العفو عن مستشاره السابق، ستيف بانون، في قرار باللحظة الأخيرة قبل ساعات من تركه منصبه.

وأفادت الشبكة، صباح الأربعاء، بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.

ووجهت إلى بانون العام الماضي تهمة الاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بحملة لجمع التبرعات لدعم بناء الجدار الحدودي الذي وعد ترامب بإقامته بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وكان بانون وراء بعض خطوات ترامب الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك حظر مواطني دول معينة من دخول البلاد، وسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ.

وبعد انخراطه في سجالات مع آخرين في البيت الأبيض، بمن فيهم ترامب، أقيل بانون في أغسطس/آب 2017.

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس ترامب في خطاب الوداع، بما حققه خلال ولايته وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة، ولكن دون الاعتراف بخليفته بالاسم.

ورفض الجمهوري ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن الذي فاز بانتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.‭ ‬

ومن المقرر تنصيب بايدن، الأربعاء، ولن يلتقي ترامب مع بايدن قبل ذلك، ولن يحضر مراسم أداء اليمين كما هو معتاد في تسليم السلطة، ويعتزم ترامب بدلا من ذلك السفر إلى فلوريدا.