شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة المونولوج النسائى سعاد مكاوى رحلت فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 20 يناير ذكري رحيل سعاد مكاوي حيث رحلت في عام 2008، وهي المطربة التي استطاعت أن تنافس الرجال في فن المونولوج، وشاركت في حوالي 20 فيلما من أشهرها "منديل الحلو" و "أسمر وجميل" و "جزيرة الأحلام" و "لسانك حصانك" و"نهارك سعيد"، وكان آخرها فيلم "غازية من سنباط" في عام 1967.

ومن أشهر أغنياتها: "لما رمتنا العين" و "قالوا البياض أحلى" كما غنت الأوبريت الإذاعي الشهير"عواد باع أرضه" واشتهرت بتقديم الثنائيات الغنائية بالسينما مع إسماعيل ياسين ومنها دويتو "عايز أروّح" في فيلم "المليونير".

تزوجت الراحلة 3 زيجات الأولى كانت من الموسيقار محمد الموجي والثانية من المخرج عباس كامل، وكانت آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل وقد اعتزلت سعاد مكاوى الفن وانقطعت عن الطرب لسنوات ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات التي لم تجد الإقبال الذي يشجعها على الاستمرار فيها لتنسحب تمامًا من الساحة.