صور| راندا رياض تهنئ أنغام بعيد ميلادها "الأخت والسند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت راندا رياض، الفنانة أنغام بعيد ميلادها، الذي يوافق 19 يناير.

نشرت راندا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة وإنتِ دائماً متألقة وناجحة، كل سنة وإنتِ دائماً الأخت والسند والنصيحة، كل سنة وإنتِ طيبة وبصحة وسعادة".

وأضافت: "مفيش كلام ممكن يوصف مكانتك عندي إيه عشان إنتِ حاجة كبيرة أوي، إنت مش بس أختي وصاحبتي، إنت أجدع واحدة في الدنيا و عمود اساسي في حياتنا كلنا".

يذكر أن أنغام، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.