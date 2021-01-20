فن ومشاهير

صور| راندا رياض تهنئ أنغام بعيد ميلادها "الأخت والسند"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت راندا رياض، الفنانة أنغام بعيد ميلادها، الذي يوافق 19 يناير.

نشرت راندا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة وإنتِ دائماً متألقة وناجحة، كل سنة وإنتِ دائماً الأخت والسند والنصيحة، كل سنة وإنتِ طيبة وبصحة وسعادة".

وأضافت: "مفيش كلام ممكن يوصف مكانتك عندي إيه عشان إنتِ حاجة كبيرة أوي، إنت مش بس أختي وصاحبتي، إنت أجدع واحدة في الدنيا و عمود اساسي في حياتنا كلنا".

يذكر أن أنغام، طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "مزح"، والذي يضم 15 أغنية تجمع بين الكلاسيكية والطرب العصري.

MO Nasa

MO Nasa

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