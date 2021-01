شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الدراما الرومانسية A Little Red Flower يتصدر شباك التذاكر الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الدراما الرومانسية الصينية A Little Red Flower الي 182.8 مليون دولار، على الرغم من مزاعم بعض رواد السينما بأن فكرته مسروقة من 20th Century Fox التي انتجت عام 2014 بعنوان The Fault in Our Stars.

في حين حصل فيلم الإثارة والجريمة Shock Wave 2، على المركز الثاني، محققا 7.8 مليون دولار، بعد عرضه لمدة 4 أسابيع محقا في الاجمالي 163.2 مليون دولار، وفقًا لبيانات من Artisan Gateway.

الوفاة الغامضة لرجل أعمال ثري. يعرض Maoyan الفيلم لإنهاء تشغيله بأقل من 20 مليون دولار.

وعلي جانب آخر ارتفعت حصيلة إيرادات فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، لتصل إلى 141 مليون دولار أمريكي حول، وكشف القائمون على الفيلم، عن هدفهم للربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دورالعرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

وكشفت شركة Warner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريع إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing