شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يستعد لتصوير فيلم "أولاد أبو إسماعيل" نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لتصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "أولاد أبو إسماعيل" خلال نهاية الأسبوع الجارى، ويشاركه فى الفيلم كل من الفنان محمد لطفى، والفنانة قمر اللبنانية، والفنانة كلودينا حنا، والفنان محمد ثروت، والفيلم سيناريو سيد السبكى، وإنتاج أحمد السبكى.

وكان المنتج أحمد السبكى طرح أغنية "حملونى" لنجوم الأغنية الشعبية محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة، والتى تعرض ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات في 31 ديسمبر تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.