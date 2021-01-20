شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس كامل دكتورة فيروسات فى مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة إيناس كامل لمسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتم التعاقد معها بشكل رسمى، حيث تبدأ تصوير المشاهد الأولى أواخر الشهر الجارى بعد الانتهاء من معاينة الديكورات.

وتجسد إيناس كامل دورا ومحوريا خلال أحداث المسلسل فى دور دكتورة فى مجال الفيروسات، ويكون هناك العديد من المواقف الصعبة بينها وبين بطل العمل وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار درامى مشوق.

ويعد مسلسل "كوفيد 25" التعاون الثالث الذى يجمعها بالفنان يوسف الشريف، وذلك بعد مشاركتهما فى مسلسل "لعبة إبليس" الذى عرض فى عام 2015، ومسلسل "الصياد" الذى عرض عام 2014.

"كوفيد 25 " فكرة وسيناريو وحوار إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ويقدم فى 15 حلقة، ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان، على أن يعرض فى النصف الأول من الشهر الكريم، حيث انتهت المؤلفة انجى علاء من كتابة 10 حلقات كاملة من العمل.

ويواصل أحمد نادر جلال فى اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة إلى جانب يوسف الشريف، حيث تم التعاقد بشكل رسمي مع أيتن عامر، إيناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، عصام السقا، وجار التعاقد مع باقى الفنانين حيث اقترب أحمد صلاح حسنى من التوقيع على المشاركة في العمل قبل بدء التصوير.

يذكر أن إيناس كامل تشارك فى مسلسل "الدايرة" مع النجم أحمد صلاح حسنى والذى يعرض حالياً على قناة الحياة بشكل يومى، وينتمى العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك فى البطولة إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.