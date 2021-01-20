فيفي عبده تشارك جمهورها آخر فيديو لها بلبنان قبل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة فيديو عبده جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، مقطع فيديو خلال آخر زيارة لها بلبنان.

وعلقت "فيفي"، على الفيديو: "الفيديو ده عزيز عليه لأنه آخر مرة كنت في لبنان ومشيت منها اليوم اللي قفل فيه المطار في لبنان حبيبتي".

وأضافت: "ده آخر زيارة لي في لبنان أيام كورونا يا رب ترجع أحسن ما كانت يا رب ‏اللي بيحب لبنان يعمل لايك".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده تعرضت مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.