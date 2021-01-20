حمدي الميرغني عن أشرف زكي: "درع حماية وأمان للفن المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن حبه لنقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

ونشر حمدي صورة أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كنت ومازالت فخر لكل فنان ودرع حماية وأمان للفن المصري، شكراً من قلبي للدكتور النقيب أشرف زكي على كل ما قدمته وما تقدمه من أجل خدمة الفن والفنانين".

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني مسلسل"اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.