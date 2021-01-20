تعرف على آخر هدية تلقاها حسن الرداد من والدته قبل وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة لآخر هدية تلقاها من والدته قبل رحيلها.

ونشر "الرداد"، صورة لسلسلة، كُتب عليها: "إلى توأم روحي وابني وأبي وصديق العمر، كل ثانية وأنت سعيد وعقبال ألف سنة ٢٠٢١/١/٢".

وعلق "الرداد"، على الصورة قائلًا: "تلك كانت آخر كلمات وداعك لي يا أمي، كلمات رقيقة مكتوبة على هدية عيد ميلادي، ما كنتش أعرف إنك فوقتي من تعبك عشان تديني الهدية وتمشي بعدها على طول، مكنتش أعرف إن ده كان الوداع".

تابع: "لآخر لحظة كنتي بتعملي كل حاجة عشان تسعديني، وتعزمي الناس اللي بحبهم عشان تفرحيني وأنتِ يا حبيبتي كان كلك ألم لكن ابتسامتك على وشك طول الوقت الله يرحمك يا نور عيني وإن شاء الله في الجنة وإن شاء الله ألقاكي في الجنة".

وتوفيت فادية الرداد، والدة الفنان حسن الرداد مطلع الشهر الجاري.