بعد تعافيه من كورونا.. مرقس عادل: "الحياة ماتستاهلش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن المخرج مرقس عادل تعافيه من فيروس كورونا، وخرج من المستشفى بعد تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وحرص المخرج الشاب على رواية تجربته الصحية من خلال منشور له عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب "مرقس": "أنا الحمد لله خرجت من المستشفى من كام يوم وفي البيت، لسه على جهاز الأكسجين بس نشكر ربنا، الموضوع كان كبير معايا حبتين، أنا كنت من الـ 20٪ اللي بيحتاجوا رعاية طبية، مش كل الناس كده متقلقوش بس خلوا بالكم".

وأضاف: "محبتكم وقلقكم عليا عندي كبير أوي، واحد واحد، وواحدة واحدة، شكرًا من كل قلبي حقيقي على المحبة أغلى شيء في الحياة وأنقى مشاعر هي المحبة، التجربة بتعلم كتير أوي وبتغير وبتعيد ترتيب الأولويات وبتفرق في عمرك وبتغير منظورك للحياة بكل تفاصيلها وخصوصًا في الناس.. بتقَدر وبتتعلم وبترتب".

وتابع: "الموت قريب جدًا.. السن مبيفرقش ولا الصحة.. وأنا في العناية خرج جنبي 6 أشخاص متوفين، أهاليهم كانوا بيزوروهم في الزيارة مع أهلي وفيهم حالات كانت أقل من حالتي".

واستطرد: "الأحباب هم الباقيين ركزوا معاهم أوي.. الألم والوجع اللي مريت بيهم 14 يوم رعاية والأكسجين مش بيتحسن كان فيهم مفاهيم كتير، أنا آسف لكل حد زعلان مني، آسف لو حد ضايقته وأنا مش واخد بالي، أو واخد وكنت عنيد، آسف لو مقدرتش أكون أحسن في بعض المواقف.. أنا من دلوقتي مش زعلان لأن الحياة متستاهلش.. ولو في صراعات وهجوم أنا مش زعلان ولو حد بيتخانق على شغلانة صدقني مش مستاهلة أنا من النهاردة مش زعلان من حد وآسف لكل حد وفرحان بكل محب حقيقي".

واختتم حديثه قائلا: "أوعدكم بكرة بمنظور مختلف.. ومشاريع جديدة أفضل.. يمكن أنا أحاول أبقى إنسان أفضل.. وكفنان أكون متطور برؤية جديدة وأعمال جديدة.. هنا بقي أرجوكم تدعوا لي إن ده يتحقق وتساعدوني على ده".