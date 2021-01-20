بعد "فينك يا حبيبي" هل يواجه الفنان محمد منير أزمة جديدة بسبب "مسألة السن"؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد إعادة طرح أغنية الفنان محمد منير "فينك يا حبيبي" على موقع يوتيوب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات عن وجود أزمة جديدة تخص أغنية "مسألة السن" المقرر طرحها ضمن ألبوم "باب الجمال"، بدعوى عدم الحصول على حقوق إعادة تقديمها.

زين مسعود، المستشار القانوني لشركة قنوات، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "ما يتردد بخصوص أغنية "مسألة السن" غير صحيح بالمرة، الشركة حصلت على حقوق إعادة تقديم الفنان محمد منير لها، ولدينا أوراق رسمية من جمعية المؤلفين والملحنين تثبت حقوقنا في طرحها، ومع ذلك لن تطرح الأغنية إلا بعد التأكد تماما من كافة أوراقها، وفي حالة وجود أي لبس يخصها بالتأكيد نقوم باستبدال أخرى بها".

"مسألة السن" من كلمات الشاعر الراحل صلاح فايز، ووزعها برؤية موسيقية معاصرة الموسيقار الألماني رومان بونكا، وقدمت للمرة الأولى، في ألبوم بعنوان "حرية"، أصدرته فرقة المصريين التي أسسها ولحن ووزع أغانيها الموسيقار هاني شنودة.

كان موقع "يوتيوب" قد قام بحذف أغنية "فينك يا حبيبي" بصوت الفنان محمد منير، بعد الشكوى التي تقدمت بها شركة "صوت الدلتا" المنتجة للأغنية الأصلية بصوت المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، قبل أن يتم الاتفاق على عودتها مرة أخرى.

ويضم ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغانٍ، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد ، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز ، ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز ، وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.