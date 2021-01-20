شكرا لقرائتكم خبر عن من الذكريات.. آيتن عامر مع أحمد حلمى ومصطفى شعبان بالعرض الخاص لفيلم الوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة آيتن عامر، عن صورة قديمة تعود لنحو 10 سنوات، جمعتها بالفنانين أحمد حلمى ومحمد محمود عبد العزيز ومصطفى شعبان، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "الوتر" الذى عرض لأول مرة يوم 29 ديسمبر 2010.

ونشرت آيتن الصورة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أتبعتها قائلة: "من الأرشيف.. العرض الخاص لفيلم الوتر".





فيلم الوتر، من تأليف محمد ناير، إخراج مجدى الهوارى، بطولة مصطفى شعبان، غادة عادل، أروى جودة، أحمد السعدنى، سوسن بدر، أشرف زكى، محمد محمود، وائل سامى، فاطمة ناصر، ايمى المصرى، سعيد الصالح وغيرهم من الفنانين.

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة آيتن عامر ضمن أحداث مسلسل "رهبة" شخصية مذيعة توك شو تتعرض لعدد من الأزمات والمشاكل التى تطاردها طول العمل فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك فى بطولته الفنان فتحى عبد الوهاب وميرهان حسين وأحمد صفوت ومى القاضى وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز ومحسن منصور وبهاء ثروت وناصر سيف، وتأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وتعاقدت مؤخرا الفنانة أيتن عامر على تقديم دور البطولة النسائية أمام النجم يوسف الشريف فى مسلسله الجديد "كوفيد 25" تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجى، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل من 15 حلقة، حيث يجرى صناع العمل اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير مطلع فبراير المقبل.