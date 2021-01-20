شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشكر مهنئيها بعيد ميلادها: قلوب كتير حلوة وربنا يسعدكم زى ما أسعدتونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة والمطربة أنغام، عن سعادتها البالغة بالمعايدات والتهنئات الكثيرة بعيد ميلادها، من أصدقائها ومعارفها ومتابعيها، واصفة هؤلاء المهنئين بأنهم أصحاب "قلوب حلوة" داعية الله أن يسعدهم مثلما أسعدوها.



أنغام

وكتبت أنغام، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وأنا بتلقى الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة، وناس أعرف بعضهم وما أعرفش كتير منهم، بمناسبة عيد ميلادى وأصحاب وقرايب ومحبين".

وأضافت أنغام: "فى زمن قليلة فيه الفرحة فرحتونى جدا، أشكركم من جوه قلبى على اليوم الدافى ده والمشاعر الحلوة اللى وصلتنى من قلوبكم الحلوة، وربنا يسعدكم زى ما أسعدتونى".



أنغام

ووافق أمس الثلاثاء، عيد ميلاد النجمة أنغام، وهى الفنانة التى طرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة على الصعيدين العربى والخليجى، كما ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتى حبيبتى"، وأكد وقتها أنها "صوت صغير" يتم تجهيزه من أجل مصر، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات الخليجية والعربية التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.

عرفت المطربة أنغام بصوتها الدافئ وإحساسها القوى منذ بدايتها، بعدما قدمها والدها الموسيقار محمد على سليمان، فكانت تؤدى أغنيات للمطربات القدامى أمثال أم كلثوم وليلى مراد، حتى قررت فى منتصف التسعينيات التخلى عن اللون الكلاسيكى وتبنى لون شبابى جديد.

وحافظت أنغام على المزج بين الأغنيتين الخليجية والعربية، واستمرت فى التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين، وتميزت فى تقديم الأغنية المنفردة، وأصدرت العديد من الألبومات.