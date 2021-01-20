شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من فيلم The Hitman's Wife's Bodyguard لأبطاله لتشويق الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت صورة جديدة من الفيلم المنتظر The Hitman's Wife's Bodyguard، للرباعى ريان رينولدز، وصامويل جاكسون، وسلمى حايك، جنبا مع الممثل أنونيو بانديراس الذى يظهر فى الصورة حاملا مسدس، وهذا يعطى لمحة عن دوره بالعمل، الذى من المتوقع وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"، أن يلعب دور الشرير فى العمل من المتوقع أن يطرح منتصف العام الجارى، فى 20 أغسطس من العام الجارى، 2021.



The Hitman's Wife's Bodyguard

The Hitman's Wife's Bodyguard فيلم كوميدي أمريكي من إخراج باتريك هيوز وتأليف توم أوكونور وبراندون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم The Hitman's Bodyguard لعام 2017، من بطولة ريان رينولدز، صامويل جاكسون، فرانك جريلو ، ريتشارد إي جرانت ، توم هوبر ، أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف عام 2021. أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

كما احتفلت النجمة العالمية سلمي حايك، بوصول عدد متابعى حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، إلى 17 مليون متابع، وذلك بنشرها جلسة تصوير جذابة لها عبر حسابها على البحر، وظهرت بها وهي ترتدي فستانا أخضر، وشاركت جمهورها بصورة أخري لرقم 17 باللغة الإنجليزية محفورة على رمال أحد الشواطئ، معبرة عن شكرها لجمهورها الكبير حول العالم.

والنجمة سلمى حايك تستمتع خلال هذه الأيام، بإجازة شاطئية حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" صورا فى أحدث ظهور لها على أحد الشواطئ، وظهرت فى إحدى الصور وهى تنفذ حركات أكروباتية مستعرضة بذلك لياقتها البدنية خلال السباحة، مستمتعة بأشعة الشمس وركوب الأمواج مرتدية ملابس السباحة الخضراء والزرقاء، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.