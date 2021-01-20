اتهام بنشر الفساد وتدخُل والدة محمد سامي وغضب النجوم.. القصة الكاملة لأزمة أحد النواب مع الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار النائب رياض عبدالستار جدلًا واسعًا في الساعات الماضية بعد وصف الفنانين بـ"ناشري الفساد"، وطالب الحكومة بفرض المزيد من الضرائب عليهم، وهو ما قوبل بموجة غضب عارمة من الفنانين.

ويستعرض "الخليج 365"، القصة الكاملة لأزمة النائب مع الفنانين:

بداية الأزمة

بدأت القصة عندما دعا النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الخصم من رجال الأعمال والمستثمرين؛ لدعم صندوق أسر الشهداء والمصابين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، وقال: "الشهداء ضحوا بأرواحهم علشان الشعب المصري بالكامل، علشان كده إزاي ناخد من الموظفين ونسيب رجال الأعمال؟!، كما طالب بأن يتم النص على الخصم من الفنانين: "مش هنسيب كده الفنانين وهم بيسعوا في الأرض فسادًا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء".

تحرك نقابة المهن التمثيلية

واجهت تلك التصريحات تحرك رسمي من النقابة وتقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب احتجاجا على كلمة النائب وقال أشرف زكي نقيب الممثلين، في بيان صحفي: "تقدمت بمذكرة رسمية للسيد الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخصوص تصريحات أحد النواب، والتي أساء فيها للفن والفنانين"، مؤكدا أنه ينتظر رد فعل البرلمان على ما بدر من النائب في حق الوسط الفني وأهله.

تدخُل والدة المخرج محمد سامي

من جانبها علقت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، على تصريحات النائب رياض عبد الستار، قائلة: "الفنانون وطنيون يعشقون تراب الوطن، وأن الفن المصري والفنانين دائمًا داعمون للدولة المصرية في كل خطواتها، ووطنيون يعشقون تراب الوطن، ولديهم رغبة ملحة دائمًا في المشاركة، وأن الفنانون هم القوى الناعمة التي تدعم الدولة في مواجهة الأزمات، وتوصيل المعلومة إلى الشعب وتوعيته، وكذلك ترسخ لديه الانتماء للوطن.

اعتذار بخط اليد

بعد حالة من الغضب التي أثيرت بسبب كلمته، قدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، اعتذار مكتوب لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي عن تصريحاته، موجهًا تحية للفن الهادف، قائلًا: "الشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل".

النقيب يعلق على الاعتذار

علق الفنان أشرف زكي على اعتذار النائب من خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قائلًا بأنه يجب على النائب تقديم اعتذار واضح وصريح عن مقولته في حق الفنانين، لأنه لم يكن في محل تقييم لهم، مشيرًا إلى أنه ليس هناك فنانًا غير شريف حتى يخصص النائب اعتذاره للشرفاء فقط، مشيرًا إلى أن هذه التهمة محل إثباتها هي ساحة القضاء.

وتابع زكي: "يا يعتذر النائب عن مقولته التي أغضبت الفنانين، يا تظل هنا خصومة يفصل فيها رئيس مجلس النواب".

رفض الاعتذار بصيغة أشرف زكي

رفض النائب رياض عبد الستار، الاستجابة لطلب الدكتور أشرف زكي، تقديم اعتذار للفنانين عن مقولته في حقهم داخل البرلمان، وذلك وفق الصيغة التي تمسك بها زكي، وقال النائب في مداخلة للبرنامج ذاته، بإنه لا يقصد الإساءة للفنانين أو التعميم، ولن يعتذر لمن قدموا أداء فني هابط دمر المجتمع المصري ولم يحترم مواطنيه: "أنا اعتذر لفنانين مصر الشرفاء الذين يقدمون فنًا هادف".

غضب الفنانين

رفضت الفنانة نجلاء بدر الاعتذار وطالبت الدكتور أشرف زكي بالثبات على موقفه عبر منشور لها عللى "فيس بوك"، قالت خلاله: "مش عجبني الإعتذار ومش هقبله شكرا دكتور اشرف ذكي على كلامك وموقفك".

كما علقت الفنانة رشا مهدي أيضًا، وكتبت عبر "تويتر": "السيد النائب رياض عبد الستار، زي ما في فنانين سيئين في نواب سيئين وفي دكاترة سيئين ومهندسين سيئين وفيه في كل مهنة من يسيئون إليها ولأنفسهم زي حضرتك كده! بس بعيدا عن البديهيات دي، اللي انتخبك ظلمك وظلم نفسه وظلمنا معاك!".

بينما وجه الفنان حمدي الميرغني بالشكر للفنان أشرف زكي على موقفه وقال عبر "إنستجرام": "كنت ومازالت فخر لكل فنان ودرع حماية وأمان للفن المصري، شكرا من قلبي للدكتور النقيب أشرف ذكي علي كل ماقدمته وماتقدمه من أجل خدمة الفن والفنانين".