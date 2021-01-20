منى هلا تحمل قطتها ونسرين طافش جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تتحدث في الهاتف بأحد الأماكن.

مروى

المطربة مروى شاركت جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستان سواريه لامع.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة ناعمة معتمدة على مكياج هادئ.

هند صبري

الفنانة التونسية هند صبري نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بأشعة الشمس على ضفاف النيل.

هيدي كرم

وشاركت الفنانة هيدي كرم أيضًا جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها داخل سيارتها.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له على طريقة السيلفي ظهر خلالها رفقة كلبته "زيزي".

نسرين طافش

الفنانة السورية نسرين طافش نشرت صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة عبر "إنستجرام".

منى هلا

شاركت الفنانة منى هلا جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها رفقة قطتها.

ميس حمدان

ونشر الفنانة ميس حمدان صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال داخل سيارتها.

دوللي شاهين

شاركت الفنانة دوللي شاهين جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها في منزلها بجوار شجرة الكريسماس.