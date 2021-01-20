تأجيل الدورة 69 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 يناير 2021 01:36 صباحاً - اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، لبحث ترتيبات إقامة الدورة التاسعة والستين للمهرجان في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة.

بطرس دانيال أعلن تأجيل فعاليات المهرجان لحين انتهاء جائحة كورونا

وقررت اللجنة في اجتماعها إرجاء الاجتماع الأول للجنة التحكيم والذي كان مقررًا له الجمعة المقبل لعدة أشهر حتى تتحسن الأوضاع الصحية، ويقل انتشار الفيروس بعد الحصول على اللقاحات بحسب وزارة الصحة، وذلك في ضوء تزايد أعداد الإصابات وحفاظًا على صحة الجميع.

كما قررت اللجنة العليا وبإجماع الآراء تأجيل هذه الدورة لفصل الربيع أو الصيف بحسب الوضع الصحي في البلاد.

يشار إلى أن لجنة تحكيم المهرجان تتكون من المخرج عادل أديب رئيسا لها، والأعضاء هم الفنانة إلهام شاهين، الناقد الفني إمام عمر، الفنانة صابرين، الفنان مجدي كامل، مدير التصوير دكتور محمد مختار، السيناريست محمد سليمان، الفنان مصطفى شعبان، الموسيقار هشام نزيه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"