شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يضع بصمة ذهبية بعالم الموسيقى ويحقق إنجازا تاريخيا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنجاز جديد حققه النجم العالمى دريك، حيث أصبح أول فنان على الإطلاق يتجاوز 50 مليار تدفق مُجمع على "Spotify" وهى خدمة بث موسيقية رقمية تتيح الوصول إلى ملايين الأغانى، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ام ان أى".

يعد مغنى الراب الشهير واحد من أهم وأشهر النجوم الذين لهم بصمة مميزة فى خدمة البث المباشر، حيث حصدت أغنيته "God’s Plan" لعام 2018 وحدها 1.67 مليار تدفق وهو رقم ضخم جدا بالمقارنة بعدد من أهم نجوم الغناء فى العالم .

فقد أعلن "Chart Data" موقع بيانات الرسم البيانى أن دريك قد تجاوز 50 مليارا من التدفقات المجمعة على Spotify وهو إنجاز جديد ومذهل حاول الكثير من نجوم الغناء تحقيقه لكن شعبية دريك وقدرته المذهلة على خطف الأنظار كان السبب الرئيسى لهذا الإنجاز.



تيوته تؤكد ان دريك أول فنان يحقق هذا الانجاز

من جهة أخرى يبدو أن حالة دريك الصحية فى تحسن، وهو ما ظهر مؤخرا، حيث يسعى النجم الشهير لطمأنة جمهوره عليه، ففى حين ينتظر المعجبون بفارغ الصبر إطلاق ألبومه الغنائى الجديد، بدأ النجم الشهير العام الجديد بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وذلك أثناء تعافيه من جراحة فى الركبة.

وظهر النجم الشهير مؤخرًا بعدد من مقاطع الفيديو وهو يرفع 70 رطلا من الأوزان التى تحمل علامة OVO فى صالة الألعاب الرياضية الموجودة فى منزله، وجاء ظهوره بعد 10 أسابيع من إجراء العملية، وهو ما جعل دريك يتصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "راب أب"، الذى أشار أن قد تكون إصابته هى السبب الحقيقى وراء تأخير إطلاق ألبومه الذى طال انتظاره Certified Lover Boy، والذى كان متوقعًا أن يطلق خلال العام الماضى قبل أن يتم تأجيلة إلى يناير الجارى.