شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 18.. مى عمر تجد والدتها سلوى عثمان وتسخر أموالها لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "لؤلؤ"، وازدادت سخونة وتشويق بعدما وجدت لؤلؤ "مى عمر"، والدتها، حيث بدأت أحداث الحلقة بحفل لـ لؤلؤ والذي تفاعل معه الجمهور بشدة لدرجة أنهم تركوا المسرح بعدما صعدت المغنية كاميليا "نرمين الفقى" لتقدم فقرتها، وبعد ذلك غادرت لؤلؤ المسرح وهي تشعر بالفخر بالنجاح الكبير الذي حققته لتجد والدتها تخترق الحواجز وتقف أمام سيارتها.

والتقت لؤلؤ بوالدتها بعد سنوات، خاصة أن والدتها - سلوى عثمان كانت فى السجن بسبب والدها حمدى هيكل الذى شهد عليها زوراً، وفى مشهد مؤثر بينها وبين والدتها، بكت مى من الفرحة بعد العثور على والدتها فى مشهد حزين، وبدأت فى اليوم التالى، فى تسخير أموالها وبيتها لوالدتها وإحضار ملابس جديدة بالاضافة إلى غرفة جديدة فى فيلتها، لتبدأ رحلة لؤلؤ مع والدتها.

وكانت قد شاركت الفنانة مى عمر، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من وراء كواليس مسلسلها لؤلؤ الذى يتم عرضه على قناة ON، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتطالب جمهورها بمتابعة الحلقة الـ 18 من مسلسلها التي ستعرض اليوم، مؤكدة أنها من أفضل حلقات المسلسل.

وكانت الحلقة الـ 17 من المسلسل، قد شهدت مفاجأة لؤلؤ - مى عمر - لكاميليا - نرمين الفقى - باختيارها للحفل الغنائى الذى اتفقا على احيائه سوياً برعاية المنتج عزت - محمد غنيم - على أن تختتم كاميليا الحفل احتراماً لتاريخها الكبير فى عالم الغناء، رغم أن هذا الأمر كان محل خلاف بينهما وكان من الغريب أن توافق لؤلؤ بهذه السهولة.

وتتسبب نهال - نجلاء بدر - فى مشكلة كبيرة فى الشركة التى تعمل بها ويمتلكها طارق نصار - أحمد زاهر - لنسيانها إرسال إيميل مهم، جعل الشركة تتكبد خسارة 2 مليون دولار، ويحاول تامر الشخص الذى يحبها ويريد الزاوج منها إنقاذ الموقف والاعتراف أمام طارق أنه السبب وهو الذى نسى إرسال الميل، لكن طارق يعرف أنه يحاول فعل ذلك بسبب شعور الحب تجاهها ويدخل فى مشادة معه والاستغناء عنه من الشركة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.