شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يُقبل رأس النجمة منى زكى: مع تلميذتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الكبير محمد صبحى، عن سعادته الكبيرة بلقاء تلميذته النجمة منى زكى، حيث ظهر فى صورتين نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وهو يقبل رأس واحدة ممن تصاعد نجمها الفنى على يده، حيث كانت إحدى عضوات فرقته المسرحية، معلقا عليها: "مع تلميذتى منى زكى".



محمد صبحى يقبل رأس منى زكى

وسبق وكشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن صورة نادرة من كواليس مسرحية "بالعربى الفصيح"، التى شهدت الانطلاقة الفنية الأولى للنجمة منى زكى، وأيضا العديد من الفنانين والفنانات منهم سيد الرومى وكارولين خليل وداليا إبراهيم.



محمد صبحى ومنى زكى

ونشر صبحى الصورة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أتبعها قائلا: "أول ظهور لمنى زكى فى مسرحية بالعربى الفصيح عام 1991، والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم، وكارولين خليل وسيد الرومى"، مشيرا إلى أن المسرحية لم يتم تصويرها.

من ناحية أخرى تشارك النجمة منى زكى في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، حيث أوشكت على انتهاء تصوير مشاهدها ويشارك في بطولة العمل الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.





وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.