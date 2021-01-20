شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يرد على اتهامه بسرقة لحن أغنية " محتار أنا ويا البنات" لسمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم البعض المطرب أبو بسرقة أغنية "محتار انا ويا البنات" التي غناها المطرب سمير صبري من قبل في أحد الأفلام السينمائية، وعلق أبو على ذلك من خلال تليفزيون الخليج 365 قائلا : كلمة سرقة غير مناسبة وغير صحيحة ولكن ما حدث أنهم رشحوني لغناء أغنية لفيلم " وقفة رجالة " بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي أمينة خليل وحددوا لي اغنية "محتار انا ويا البنات".



المطرب ابو

وأضاف : اقترحت أن نقدمها من خلال حبكة لما يحدث في الفيلم واتصلت بأمير طعيمة فكتب كلمات جديدة ووافق المخرج فقرر تغيير الكلام ولكن بنفس اللحن، وهذا اللحن أساسا مأخوذ من لحن أغنية فرنسية وأخذنا حقوق اللحن من جمعية دولية مختصة بذلك وقدمناها بكلمات جديدة والحمد لله حققت نجاحا كبيرا جدا، ولم يحدث ولن يحدث أنني مطلقا اسرق لحن أو أغنية لأن العالم قرية صغيرة .