شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "أبلة فاهيتا" على 6 حلقات بأكثر من 20 لغة فى 190 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتفليكس عن طرح مسلسل "أبلة فاهيتا" في النصف الأول من العام الجاري 2021، وسيتم طرح المسلسل المكوّن من ست حلقات بأكثر من 20 لغة عبر 190 دولة حول العالم، ليقدم للعالم لمحة أخرى عن حسّ الفكاهة العربي، ولكن هذه المرة مع النكهة الكوميدية الجريئة والساخرة لشخصية أبلة فاهيتا الكوميدية المغامرة، والمسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا.

ويشهد العام الجاري تعاون Netflix مع النجمة المصرية التونسية هند صبري والنجم عمرو دياب على هذا الالتزام، وسيشهد العام 2021 تعاون الشبكة مع الهضبة في مشروع موسيقي مميز بعد غياب دام 27 عامًا، حيث كانت رحلة دياب مع الموسيقى متميزة منذ البداية، حيث وصلت ألبوماته إلى العالمية وترجمت العديد من أغنياته إلى لغات مختلفة، وهذا مثال آخر حول القصص التي يمكن أن تتخطى الحدود الجغرافية ويتردد صداها في كل مكان.

وكانت شبكة نتفليكس في عام 2020 العام الماضي، قد أقامت شراكات مع العديد من صانعي المحتوى في جميع أنحاء المنطقة واستثمرت في صانعي الأفلام العرب الصاعدين، واستحوذت على أفلام لمخرجين امتدحهم النقّاد وعرضت عناوين كلاسيكية قديمة للجمهور العالمي من الإمارات مرورًا بالسعودية ومصر والكويت وتونس والمغرب ولبنان والسودان والجزائر، استفادت شبكة البث العالمية العملاقة من تنوع العالم العربي لتبحث عن قصص حقيقية وتعرض الفروق الثقافية في المنطقة بكل دقة وشفافية.