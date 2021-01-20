شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يحتفل بعيد ميلاد أنغام بصور من الذكريات: شريكة النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المؤلف والشاعر الغنائى أمير طعيمة، بعيد ميلاد أنغام، متمنيا لها مزيدا من الفرح، ووصفها بشريكة النجاح ومشواره الفني، كما شارك صورا من ألبوم ذكرياته وعلق قائلاً:" كل سنة و انتي طيبة وناجحة و مبسوطة يا نغومة، يا رفيقة المشوار وشريكة النجاح".



أمير طعيمة عبر تويتر

وغنت النجمة أنغام العديد من الأغانى للشاعر أمير طعيمة، منها "حاله خاصه جدا، حتة ناقصة ، اتجاه واحد ،أحلام بريئة، عايشة حالة، هتمناله الخير".



صورة من ألبوم ذكريات أمير طعيمة برفقة أنغام

ويحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد النجمة أنغام وهي الفنانة التي طرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان "الركن البعيد الهادئ"، ولاقت نجاحات هائلة، وكانت ظهرت للمرة الأولى مع والدها عام 1981 بأغنية خاصة من تأليفه وتلحينه بعنوان "بنتي حبيبتي"، فطوال ثلاثة عقود، أبدعت أنغام فى تقديم عديد من الألبومات التى أثرت الساحة الفنية فى الوطن العربى.

وحافظت أنغام على المزج بين الأغنيتين الخليجية والعربية، واستمرت فى التعاون مع أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين، وتميزت في تقديم الأغنية المنفردة، وأصدرت العديد من الألبومات.

وخاضت أنغام تجربة التمثيل من قبل بمسلسل "فى غمضة عين" مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية "رصاصة فى القلب".