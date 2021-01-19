ساندمان.. كل ما تحتاج معرفته حول بطل نتفليكس المنتظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انطلاقة عام جديد، تستعد نتفليكس لإصدار قائمة جديدة ومتنوعة من الأفلام والمسلسلات الشيقة.

ومن أهم المسلسلات التي ينتظرها جمهور نتفليكس في 2021، مسلسل The Sandman (ساندمان) المأخوذ عن مجموعة قصص الكوميكس الشهيرة.

موقع "واتس أون نتفليكس" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات التي تهم الجمهور حول مسلسل "ساندمان".



من هو ساندمان؟





"ساندمان" هي سلسلة قصص مصورة أمريكية من ابتكار نيل جيمان، وواحدة من القصص المعدودة التي تمكنت من اقتناص لقب الأعلى مبيعًا وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.



تركز سلسلة "ساندمان" على شخصية دريم، أحد الـ7 الأبديين في الأساطير القديمة، والذي يعرف أيضًا باسم مورفيوس إضافة إلى أسماء أخرى جناها عبر مليارات السنين.





بدأت السلسلة بمورفيوس حينما تم استدعاءه بطقوس غامضة، ولكن تم أسره واحتجازه لمدة 70 عامًا، إلى أن تمكن من الهرب في النهاية والثأر من مختطفيه.

الآن أصبح مورفيوس يقيم في مملكته "الحلم"، حيث يتمتع بسلطة وتحكم مطلق، لكنه يكافح لبناء مملكته من جديد والتكفير عن أخطاء الماضي، وفي نفس الوقت التأقلم مع التغييرات المستمرة.



طاقم ساندمان





من المتوقع أن يلعب الممثل الإنجليزي توم ستوريدج دور "دريم"، وتشاركه البطولة الإنجليزية جويندولين كريستي، الشهيرة بشخصية بيرين أوف تارث من مسلسل صراع العروش.

وحتى الآن لم تؤكد نتفليكس موعد طرح المسلسل، رغم بدء تنفيذه بالفعل، ولكن من المتوقع صدوره في النصف الثاني من عام 2021.



الموسم الأول





أكد مبتكر السلسلة نيل جيمان، أن المسلسل سيبقى مخلصًا للقصة الأصلية، مشيرًا إلى أن الموسم الأولى سيستند لإصدارات لمجموعة القصصية من العدد 1 إلى 8، على أن يتم استكمال الأحداث في مواسم جديدة.



مفاجآت منتظرة

يأمل الجمهور في تعاون مسلسل لوسيفر وساندمان، لأن الاثنين من قصص دي سي المصورة.

ومع إعلان نيل جيمان أن أحداث ساندمان سوف تكون في الزمن المعاصر، تزايدت احتمالية حدوث تعاون بين المسلسلين.