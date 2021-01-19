"بيكي بلايندرز" يحضر مفاجأة كبيرة للجمهور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة بي بي سي البريطانية أن الموسم السادس من المسلسل الجماهيري Peaky Blinders (بيكي بليندرز) سيكون الأخير.

ووفقًا لموقع "تي في وايز" البريطاني، بدأ تصوير الموسم السادس بالفعل، بمشاركة نجم السلسلة كيليان مورفي، قبل أن يكشف مبتكرها ستيفن نايت عن موعد انتهائها رسميًا.

وتسبب الخبر في حزن كثير من معجبي المسلسل، قبل أن يكشف ستيفن نايت الجمهور مؤخرًا، أن "بيكي بلايندرز" سيستمر بشكل آخر رغم انتهاء المسلسل.





وقال "نايت": "ستعود عصابة بيكي بلايندرز، بعد اضطرارنا لإيقاف الإنتاج بسبب كورونا. العائلة في مأزق وأمور كثيرة على المحك، ولذلك نرى ونأمل أن يعجبكم الموسم القادم والأخير".

وأضاف: "حرصنا مع شركائنا نتفليكس وبي بي سي على ضمان عودة بيكي بلايندرز للجمهور واستكمال تصويره، لكننا وضعنا سلامة طاقم العمل أولوية".

وشكر "نايت" الجمهور على دعم السلسلة طيلة الأعوام الماضية، محمسًا إياه بعودة السلسلة من جديد ولكن بشكل آخر، مما دفع البعض للتخمين أن المسلسل سيعود على هيئة فيلم سينمائي.