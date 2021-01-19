أقوى أفلام الأبطال الخارقين في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حان الوقت لنلق نظرة على أهم الأفلام التي تصدر هذا العام، بعد أن انتهى عام قحط سينمائيًا، بسبب جائحة كورونا.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر طرح أفلام تجارية حماسية، على رأسها أفلام عالم مارفل السينمائي، الذي أعلن تأجيل كل أعمال 2020 إلى 2021.

موقع "ستار تريبون" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي، أقوى أفلام الأبطال الخارقين التي تصدر هذا العام.



1- Black Widow





فيلم "بلاك ويدو"، بطولة سكارليت جوهانسون، ويصدر 7 مايو/أيار.

ويتناول الفيلم حياة الجاسوسة ناتاشا رومانوف قبل انضمامها لفريق أفنجرز وتحولها إلى البطلة الخارقة بلاك ويدو.



2- Eternals





فيلم "الأبدية"، بطولة أنجلينا جولي وكيت هارينجتون، ويصدر 5 نوفمبر/تشرين الثاني. ويتناول محاولة مجموعة أبطال خارقين خالدين الاتحاد وإنقاذ البشرية.



3- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings





فيلم "شانج شي وأسطورة الخواتم العشرة"، بطولة سيمو ليو وأوكوافينا، ويصدر 9 يوليو/تموز.

حبكة الفيلم ما زالت طي الكتمان إلا أنه مأخوذ عن مجموعة القصص المصورة للبطل الخارق شانج شي.



4- The Suicide Squad





فيلم "الفرقة الانتحارية 2"، بطولة ويل سميث ومارجوت روبي، ويصدر 6 أغسطس/آب.

ويتناول اجتماع جناة سابقين للتكفير عن ذنوبهم مسخرين قواهم الخارقة لتحقيق العدالة.



5- Morbius





فيلم "موربيوس"، بطولة جاريد ليتو، ويصدر 19 مارس/آذار، ويتناول حياة عالم يتحول إلى مصاص دماء خارق على إثر تجربة معملية فاشلة.



6- Venom: Let There Be Carnage

فيلم "فينوم 2"، بطولة توم هاري، ويصدر الفيلم في 25 يونيو/حزيران. ويتناول الصراع الأسطوري بين الوحشين الخارقين فينوم وكارناج، فلمن البقاء؟