سلمان خان يحسم موعد طرح الفيلم المنتظر "رادهي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الممثل الهندي سلمان خان طرح فيلمه المنتظر بشدة Radhe - Your Most Wanted Bhai، في دور العرض السينمائية عيد الفطر المقبل.

فيلم "رادهي"، إخراج برابهو ديفا، وإنتاج سلمان خان، وبطولة ديشا باتاني، ويصدر في 22 مايو/أيار المقبل، بعد أن تأجل سابقا بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا لموقع "فيرست بوست" الأمريكي، اعتذر نجم الإثارة والأكشن سلمان خان لملاك دور العرض على اضطراره لتأجيل الفيلم، على حسابه الشخصي عبر موقع "تويتر".







وقال في اعتذاره: "أن تأخذ قرار العرض المسرحي في هذه الأوقات أمر صعب، أتفهم المشاكل المالية لدى شركات التوزيع والعرض ولذلك أرغب في مساعدتهم بطرح فيلم (رادهي) مسرحيًا".



وعبّر الممثل عن رغبته في أن يلتزم ملاك دور العرض بكل الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا.

وأضاف: "بالمقابل أرغب في أن تأخذ شركات التوزيع احتياطاتها لحماية الجمهور من الوباء، وأخذ جميع إجراءات الوقاية الممكنة".



