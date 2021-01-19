ترامب يدعو الأمريكيين للصلاة من أجل نجاح بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأمريكيين إلى الصلاة من أجل نجاح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتباهى ترامب بأنه الرئيس الأمريكي الأول "منذ عقود" الذي لم يخض "حروبا جديدة".

وقال، بحسب مقتطفات من الخطاب، الذي قال البيت الأبيض إنه سيوزعه لاحقا: "لقد أعدنا إحياء تحالفاتنا".

وأضاف ترامب: "هذا الأسبوع، سيتم تنصيب إدارة جديدة ونحن نصلي من أجل أن تنجح في إبقاء أمريكا آمنة ومزدهرة".

وتأتي كلمات ترامب، قبيل ساعات قليلة من تنصيب بايدن، رئيسا للولايات المتحدة.



وتحولت العاصمة الأمريكية واشنطن إلى ثكنة عسكرية وسط مخاوف من أعمال شغب من أنصار ترامب.

واقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي في مشهد زلزل الولايات المتحدة وألقى بظلاله على صورة الديمقراطية في البلاد.