أحمد عامر يطرح بوستر فيلم " باركود 615" بالتأثير الحركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح مصمم الجرافيك والمونتير أحمد عامر، البوستر التشويقي لفيلم باركود 615 عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

واعتمد أحمد عامر في بوستر " باركود 615 " على التأثير الحركي، بدلا من الشكل التقليدي الثابت.

البوستر يعتمد على أسلوب التشويق والغموض، لوجود باب منزل ومن خلفه شخصية غير واضحة المعالم.

"باركود 615" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، والصراع بين الأبطال، بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.

فيلم "باركود 615" بطولة محمد عز وطارق صبري وسامية طرابلسي وأحمد عزمي وهاجر الشرنوبي وراندا البحيري وإبرام سمير وأحمد إمام، قصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا، أحمد شفيق "المخرج المنفذ"، سيناريو وإخراج مينا سويحة، وإنتاج challenge production house "إساف وأشرف شعبان ".