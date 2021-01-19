رضا السيد يشارك في مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب رضا السيد في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

من جهة أخرى، يشارك رضا السيد في الفيلم السينمائي "العميل صفر" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو فكرة محمد سامي وأكرم حسني وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي، ومن إخراج محمد سامي.