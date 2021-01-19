يسري نصر الله يطالب النقابات الفنية بالرد على الإساءة للفنانين: هنسكت على الراجل ده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق المخرج يسري نصر الله على كلمة النائب رياض عبد الستار الذي اتهم الفنانين بإنهم يسعون في الأرض فسادًا.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، طالب "نصر الله رؤساء النقابات الفنية المتمثلة في "الممثلين والموسيقيين والسينمائيين"، بالتصدي للنائب وتصريحاته قائلًا: "عمر عبد العزيز ومسعد فودة وأشرف زكي مع حفظ الألقاب والتذكير بالمناصب، هنسكت على الراجل ده وعلى اللي زيه؟"

وأضاف: "الرد عليه ما يكونش من خلال برنامج عمرو أديب، شوفنا الحلقة وما ينفعش المذيع يخلي نقيب المهن التمثيلية يدخل في خناقة مع واحد للدرجة دي بيضمر شر للمهنة وللعاملين فيها، الموضوع زاد عن حده فعلًا، متابعًا: "على فكرة أحنا بندفع ضرايبنا".

وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، قال فيها "إن الفنانين يسعون في الأرض فسادًا"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الساحة الفنية.