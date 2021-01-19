شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد ووليد الشامي يحييان حفل ختام "دبي للتسوق" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 يناير 2021

يقدم مهرجان دبي للتسوق و«مجموعة إم. بي. سي» حفلاً فنياً مميزاً بالتزامن مع اختتام فعالياته يحييه النجمان راشد الماجد ووليد الشامي، وذلك في كوكا كولا أرينا يوم 29 يناير. ويأتي الحفل ختاماً لشهرٍ مليءٍ بالعروض الموسيقية المباشرة وعروض التسوق المميزة ونشاطات الترفيه العائلية، حيث انطلق المهرجان في 17 ديسمبر وتتواصل فعالياته حتى 30 يناير 2021.



يتميز كلّ من الفنانين راشد الماجد ووليد الشامي بشعبية كبيرة في المنطقة وبقاعدة واسعة من المعجبين في مختلف أنحاء العالم. ويتطلع عشاق النجمين إلى الاستمتاع بمجموعةٍ من الأغاني العربية والخليجية.

وخلال رحلته الفنية الطويلة التي بدأت عام 1984، قدّم راشد الماجد أكثر من 40 ألبوماً غنائياً تحمل أسلوبه العاطفي المميز. واشتهر بتأدية أغنية مهرجان دبي للتسوق «دبي كوكب آخر»، وبمشاركته في الأغنية الجديدة «يا سلام يا دبي» مع المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي العالمي الحائز على جائزة جرامي RedOne.

في حين يشتهر وليد الشامي بحضورٍ مميز على الساحة الفنية العربية، وبأغانيه التي حققت نجاحاً لافتاً مثل «صدمة» و«أحبه كلش» و«نار حلوة».

وفي تعليقه على الحفل الختامي للمهرجان، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نحرص أن يعكس الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق تميّز وخصوصية نسخة هذا العام.

وكلنا ثقة أن الفنانين راشد الماجد ووليد الشامي سيقومان بإحياء حفل مذهل وتقديم أداء استثنائي للجماهير، فكلاهما يتمتع بقاعدة جماهيرية ولديهما شريحة واسعة من المعجبين، وكذلك بأداءٍ متألق وعلاقة مميزة مع مهرجان دبي للتسوق.

ويحتفي الحفل المباشر، الذي يُعدّ أكبر فعالية موسيقيةّ لهذا العام، بكل ما قدمه مهرجان دبي للتسوق من عروضٍ ترفيهية وترويجية وسحوبات وجوائز وتجارب مختلفة استمتع بها سكان دبي وزوارها».

بدوره، أعرب زياد حمزة مدير عام القطاع الإذاعي والموسيقي في «مجموعة MBC» عن سعادته للتعاون مع «مهرجان دبي للتسوق» طوال موسم المهرجان، مُشيداً بنجاح الحفلات الفنية المشتركة التي أقيمت هذا الموسم، وأضاف حمزة: «أضافت الحفلات الفنية الناجحة التي تمكّنا من إقامتها مع شركائنا في «مهرجان دبي للتسوق» نكهة مميزة طوال موسم المهرجان، هذا العام يعود سندباد الأغنية العربية راشد الماجد ليُحيي حفل ختام المهرجان كما فعل الموسم الماضي، ومعه هذه المرة النجم وليد الشامي».

في هذا السياق قال الفنان راشد الماجد: «أنا في غاية الحماس لإحياء الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق مجدداً هذا العام. تلك المدينة الحالمة التي لطالما أعجبتُ بها. مهرجان دبي للتسوق هو أحد أبرز الفعاليات في العالم، لذا يسعدني ويشرّفني أن يرتبط اسمي به منذ انطلاقته قبل 26 عاماً. ومع أحدث إصداراتي، أغنية «يا سلام يا دبي»، أترقب بشوق حفلي القادم وتواصلي مع جمهوري في دبي والمنطقة».

من جانبه، قال الفنان وليد الشامي: «يشرفني أن أحظى بفرصة إحياء الحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق بدورته الـ26. في جعبتي مجموعة مختارة من الأغنيات التي أعددتها للحفل، وأنا في غاية الشوق لرؤية مدى تفاعل الجمهور مع تلك الأغنيات».

يقام الحفل الختامي للمهرجان الذي تقدمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«مجموعة MBC» في كوكا كولا أرينا مع الالتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات طوال الوقت.

وسيبدأ الحضور أمسيتهم مع عشاء لذيذ في الهواء الطلق يتم تقديمه تحت أضواء مهرجان دبي للتسوق الخلابة في أحد المطاعم والمقاهي العديدة في سيتي ووك، التي تقدم مجموعة رائعة من النكهات المحلية والعالمية. وتُعد سيتي ووك المكان المثالي لتناول وجبة قبل الحفل حيث تقع على بعد مسافة قصيرة مشياً من كوكا كولا أرينا.

تفتح الأبواب الساعة 7 مساءً ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8:30 مساءً.