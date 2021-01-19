وفاة والدة الفنان راشد الماجد بعد معاناة طويلة من المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنان راشد الماجد بعد معاناة مع المرض. وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ أول المعزين في وفاة والدة الفنان راشد الماجد، وكتب عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أتقدم بخالص التعازي إلى أخي راشد الماجد في وفاة والدته رحمها الله”.

وقدَّم رواد وسائل التواصل الاجتماعي تعزيتهم لراشد في رحيل والدته، التي وافتها المنية اليوم، كما قدَّم الفنانون والشعراء والملحنون تعزيتهم عبر حساباتهم الرسمية.

أسرة “بتجرد” تتقدم بأحرّ التعازي لراشد الماجد وعائلته الكريمة في رحيل والدته، وجعلها الله آخر الأحزان.