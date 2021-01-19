نادين نجيم “مختلفة” في “صالون زيزي”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها في مسلسل “صالون زيزي” الذي يحمل طابع اللايت كوميدي ويروي حكاية أربع فتيات يعملن في صالون تجميل نسائي، شهدن أحداثاً ستغير حياتهن.

وستطل نادين في المسلسل الذي تنتجه شركة “الصبّاح” ويتوقع أن يعرض خلال شهر فبراير المقبل، في دور جديد ومختلف عن الأدوار التي لعبتها في السابق، يُظهر جانباً جديداً من موهبتها في تأدية الأدوار الكوميدية ويبرز “هضامتها” التي نراها عادة في الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها على الـ”سوشيال ميديا”.

يُشار إلى أن مسلسل “صالون زهرة” مألف من 15 حلقة، تجتمع من خلاله نادين نجيم مع النجم السوري معتصم النهار، حيث تجسد شخصية زهرة، وتدور أحداث العمل حول حكاية درامية في إطار “لايت كوميدي”.