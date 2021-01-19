سعد لمجرد يستعد لتسجيل الأذان بصوته: صدقة جارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عن استعداده لتسجيل الأذان بصوته خلال الفترة المقبلة كصدقة جارية له.

وقال لمجرد في مقابلة مع برنامج "إم بي سي ترينديج" على فضائية MBC4: "فكرة الاتجاه إلى الأناشيد الدينية كانت دائماً موجودة.. نغني للحب ونرقص، ولا يصح أن ننسى ربنا، لا بد من عمل شيء كصدقة جارية".



وأضاف: "سأقدم خلال الفترة المقبلة عدة أعمال منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان".

وعلَّق على إلغاء حفله الغنائي في مصر قائلاً إن الحفل كان مجرد فكرة ولم تدخل حيز التطبيق، وإنه لا يسيء الظن بأحد، ولا يعلم إن كان هناك في مصر أشخاص مسؤولين عن محاربته، ولكن يؤمن بأن نجاح أي شخص أو عمل تصاحبه حرب، ولكنه لا يشغل باله ويركز في عمله فقط.

وأكد أنه يحب الجمهور المصري، وإذ لم تتح له فرصة الغناء بالقاهرة هذه المرة فربما تسمح الظروف المرات المقبلة.

ولفت إلى دعم ومساندة الجمهور المصري له منذ ظهوره، ومن فرط حبه له غنى باللهجة المصرية "عدى الكلام"، والتي تعاون خلالها مع الملحن عزيز الشافعي، والمؤلف أمير طعيمة.

يذكر أنه تم تدشين حملات ضد سعد لمجرد وقت الإعلان عن حفله، لمنعه من الغناء في مصر بسبب اتهامات التحرش التي طالته أكثر من مرة.